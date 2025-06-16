В Ростовской области выявили две нелегальные заправки

Первую нелегальную точку обнаружили в Октябрьском районе, рядом с федеральной трассой М-4 «Дон». Там индивидуальный предприниматель организовал продажу дизтоплива, используя самодельные емкости и кустарное оборудование. При этом он не имел документов о происхождении и качестве горючего. Региональное управление МЧС проведет разбирательство по факту серьезных нарушений пожарной безопасности, выявленных на этой нелегальной заправке.