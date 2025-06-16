В Ростовской области выявили две нелегальные заправки

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции в Ростовской области выявили две нелегальные заправочные станции: одна занималась реализацией дизельного топлива, другая продавала пропан.
Первую нелегальную точку обнаружили в Октябрьском районе, рядом с федеральной трассой М-4 «Дон». Там индивидуальный предприниматель организовал продажу дизтоплива, используя самодельные емкости и кустарное оборудование. При этом он не имел документов о происхождении и качестве горючего. Региональное управление МЧС проведет разбирательство по факту серьезных нарушений пожарной безопасности, выявленных на этой нелегальной заправке.
В ходе совместного рейда сотрудники полиции и представители Ростехнадзора обнаружили нелегальную автогазозаправочную станцию на территории Неклиновского района. На ней без соответствующей лицензии продавался сжиженный газ. Подобная деятельность представляет угрозу жизни и здоровью окружающих из-за риска возникновения чрезвычайных ситуаций.