Кассир банка похитила 100 тысяч рублей в Могилеве, «одалживая» деньги из выручки

Правоохранители Могилева выявили факт хищения крупной суммы из банка, сообщили в МВД Беларуси.
Выяснилось, что 49-летняя быховчанка, работая кассиром, брала деньги из дневной выручки и спустя некоторое время возвращала их назад.
«Позже женщина стала безвозвратно “одалживать” наличные и скрывать недостачу: подсчет денег по итогу рабочего дня делала лично, указывая нужные цифры», — сообщили подробности правоохранители.
Установлено, что похищенные деньги она тратила на личные нужды: ремонт в доме, покупку газового котла, мебели и техники, продуктов питания. Подсчитано, что общий ущерб составил около 100 тысяч белорусских рублей.
Теперь кассиру придется ответить перед законом. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без конфискации.
Ранее мы писали, что МВД Беларуси раскрыло преступную схему по продаже пищевых добавок вместо лекарств: «Десятки фигурантов продавали “пустышки”.
Кроме того, Генпрокуратура направила в суд дело первого замначальника БЖД о взятках.
А в МЧС сказали, что хлорид натрия горел в минской Каменной Горке.
Еще в Минском районе Tesla насмерть сбила трех лосей, выбежавших на дорогу.