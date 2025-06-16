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Кассир банка похитила 100 тысяч рублей в Могилеве, «одалживая» деньги из выручки

49-летняя кассир банка брала на личные нужды деньги из дневной выручки.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители Могилева выявили факт хищения крупной суммы из банка, сообщили в МВД Беларуси.

Выяснилось, что 49-летняя быховчанка, работая кассиром, брала деньги из дневной выручки и спустя некоторое время возвращала их назад.

«Позже женщина стала безвозвратно “одалживать” наличные и скрывать недостачу: подсчет денег по итогу рабочего дня делала лично, указывая нужные цифры», — сообщили подробности правоохранители.

Установлено, что похищенные деньги она тратила на личные нужды: ремонт в доме, покупку газового котла, мебели и техники, продуктов питания. Подсчитано, что общий ущерб составил около 100 тысяч белорусских рублей.

Теперь кассиру придется ответить перед законом. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без конфискации.

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