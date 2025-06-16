В Таганроге задержали подозреваемого в убийстве 84-летней женшины

— Предварительная причина: женщина не могла обслуживать себя по состоянию здоровья, за ней ухаживал сын. Обозлившись на ее беспомощность, мужчина нанес пенсионерке телесные повреждения, от которых женщина впоследствии скончалась, — прокомментировали правоохранители.