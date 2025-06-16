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В Таганроге задержали подозреваемого в убийстве 84-летней женшины

В Таганроге мужчину подозревают в убийстве матери.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге полиция оперативно задержала 64-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве собственной 84-летней матери. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Трагедия произошла 12 июня в одном из домов города. Когда полицейские прибыли по вызову, они обнаружили на теле погибшей пенсионерки следы насильственной смерти. Позже правоохранители задержали сына погибшей — ранее неоднократно судимого местного жителя.

— Предварительная причина: женщина не могла обслуживать себя по состоянию здоровья, за ней ухаживал сын. Обозлившись на ее беспомощность, мужчина нанес пенсионерке телесные повреждения, от которых женщина впоследствии скончалась, — прокомментировали правоохранители.

Сейчас подозреваемый передан следователям. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Если вину мужчины докажут, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.