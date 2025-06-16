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Поджог остановил работу Барнаульского маслозавода: под подозрением экс-работник, укравший 11 тонн масла

Маслозавод на улице Тракторной в Барнауле загорелся из-за поджога: камеры зафиксировали мужчину в перчатках и капюшоне, распыляющего горючее вещество. Директор подозревает 48-летнего Дениса М., ранее обвиняемого в хищении 11 тонн масла.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Барнауле 15 мая произошел пожар на территории маслозавода по улице Тракторной. По предварительным данным, возгорание могло быть умышленным. Директор предприятия подозревает причастность бывшего сотрудника, который год назад был обвинен в хищении продукции.

По данным Baza, пожарные сначала рассматривали короткое замыкание в электрощитовой, но затем появилась версия о возможном поджоге. Как сообщил директор завода Александр Р., камеры зафиксировали мужчину в капюшоне и перчатках с рюкзаком. Примерно в 20:30 он вошел в цех и начал распылять горючую смесь, после чего устроил поджог.

Директор завода Александр Р. считает единственным подозреваемым 48-летнего Дениса М., бывшего сотрудника предприятия. По его словам, мужчина работал на заводе три месяца в 2024 году и, как утверждает директор, похитил 11 тонн масла. Очная ставка между ними должна состояться в ближайшие дни.

Кроме того, директор предприятия рассказал, что бывший сотрудник неоднократно угрожал ему, прямо намекая на возможность поджога производства. Примечательно, что за год расследования украденное масло так и не было найдено.

Предварительный ущерб оценивается в 3 млн рублей, поскольку серьезно поврежден главный электрощит, обеспечивающий работу всей автоматики завода. Предприятие временно приостановило деятельность, возбуждено уголовное дело.