Поджог остановил работу Барнаульского маслозавода: под подозрением экс-работник, укравший 11 тонн масла

По данным Baza, пожарные сначала рассматривали короткое замыкание в электрощитовой, но затем появилась версия о возможном поджоге. Как сообщил директор завода Александр Р., камеры зафиксировали мужчину в капюшоне и перчатках с рюкзаком. Примерно в 20:30 он вошел в цех и начал распылять горючую смесь, после чего устроил поджог.