В Нижнем Новгороде в ДТП с участием маршрутки пострадали пять человек

«В результате ДТП на Зеленском съезде пострадали пять человек — четверо взрослых и один ребенок. Прибывшие на место медики госпитализировали в больницу двоих взрослых в состоянии средней степени тяжести. Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь. Остальные трое пострадавших отказались от госпитализации после медицинского осмотра», — отмечается в сообщении.
По информации прокуратуры региона, авария произошла 16 июня на Зеленском съезде в районе площади Народного единства в Нижнем Новгороде. По предварительной информации, произошло столкновение легковых автомобилей с маршруткой № 19. Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Прокуратура организовала по факту аварии проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства при оказании услуг.
В министерстве здравоохранения журналистам уточнили, что на данный момент все пострадавшие отправлены на амбулаторное лечение.