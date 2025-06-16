В Нижнем Новгороде в ДТП с участием маршрутки пострадали пять человек

«В результате ДТП на Зеленском съезде пострадали пять человек — четверо взрослых и один ребенок. Прибывшие на место медики госпитализировали в больницу двоих взрослых в состоянии средней степени тяжести. Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь. Остальные трое пострадавших отказались от госпитализации после медицинского осмотра», — отмечается в сообщении.