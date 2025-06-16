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В Нижнем Новгороде в ДТП с участием маршрутки пострадали пять человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июня. /ТАСС/. Авария с участием маршрутки произошла в Нижнем Новгороде, в результате пострадали пять человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщили журналистам в министерстве здравоохранения региона.

Источник: РИА "Новости"

«В результате ДТП на Зеленском съезде пострадали пять человек — четверо взрослых и один ребенок. Прибывшие на место медики госпитализировали в больницу двоих взрослых в состоянии средней степени тяжести. Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь. Остальные трое пострадавших отказались от госпитализации после медицинского осмотра», — отмечается в сообщении.

По информации прокуратуры региона, авария произошла 16 июня на Зеленском съезде в районе площади Народного единства в Нижнем Новгороде. По предварительной информации, произошло столкновение легковых автомобилей с маршруткой № 19. Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Прокуратура организовала по факту аварии проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства при оказании услуг.

В министерстве здравоохранения журналистам уточнили, что на данный момент все пострадавшие отправлены на амбулаторное лечение.