Убил на глазах у сына: за что житель Севастополя зарезал тещу посреди улицы

— Для детей семья — это остров стабильности, безопасности и любви. И если в ней происходят такие факты агрессии, это порождает в ребенке чувство перманентного страха и неуверенности в своей безопасности. С этим очень сложно бороться. Тем более что мальчик за один день, можно сказать, лишился сразу двух родственников — отца и бабушки. Для психики это катастрофа. У мальчика уже не будет эталонного представления о полной и любящей семье, — рассуждает Фомин.