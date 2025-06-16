Убил на глазах у сына: за что житель Севастополя зарезал тещу посреди улицы

Мужчина зарезал тещу на глазах у своего четырехлетнего сына в Севастополе. Ужасная сцена развернулась прямо посреди улицы. Злоумышленник попытался сбежать, но его задержали случайные прохожие. Позднее на допросе подозреваемый вел себя неадекватно и заявил, что никого не убивал. Его проверяют на наличие наркотиков в организме. Детали происшествия — в материале «Вечерней Москвы».
Как произошло убийство.
Убийство произошло около 11:40 в понедельник, 16 июня, на Фиолентовском шоссе в Севастополе, когда 63-летняя женщина возвращалась из магазина вместе с четырехлетним внуком. Очевидцы заметили, как навстречу пенсионерке шел неизвестный мужчина.
Поравнявшись с пенсионеркой, мужчина достал нож и набросился на нее. На глазах у ребенка преступник перерезал женщине горло, затем выбросил нож в кусты и попытался уйти, но его остановили случайные прохожие.
— Когда я проезжал на машине мимо пешеходного перехода, то увидел, как мужчина ударил женщину. Я увидел у нее (женщины — прим. «ВМ») из шеи фонтан крови. Тогда я вышел из машины и побежал за мужчиной, обезвредил его, скрутил и дождался сотрудников полиции и скорую, — рассказал один из очевидцев убийства.
Вскоре к месту происшествия прибыли оперативные службы. Предполагаемого преступника задержали. Его жертва к тому моменту была уже мертва.
Подозреваемый винил тещу в разводе с женой.
Подозреваемым оказался 46-летний житель Бахчисарая и по совместительству бывший зять убитой женщины. Недавно он развелся с женой, после чего та вместе с детьми переехала к своей матери в Севастополь.
— Мужчина винил тещу в семейном разладе, — сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.
Очевидцы рассказали, что ранее подозреваемого часто замечали пьяным и пристающим к прохожим. Предположительно, в момент убийства он тоже был в состоянии опьянения. Когда полицейские допрашивали мужчину, он говорил бессвязно и заявлял, что не совершал преступления. Также он не понимал, откуда на его одежде взялись следы крови.
Четырехлетний мальчик, ставший свидетелем убийства бабушки, приходится подозреваемому родным сыном. После происшествия ребенка отвезли к матери.
Убийцу могут посадить на 15 лет.
По факту нападения на пенсионерку возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемый проходит освидетельствование на наличие алкогольного и наркотического опьянения, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.
Как рассказал «Вечерней Москве» адвокат Даниил Лунев, подозреваемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. При этом эксперт уверен, что с учетом обстоятельств преступнику назначат максимально возможное наказание.
— То, что преступление было совершено на глазах малолетнего ребенка и, возможно, в состоянии опьянения, будет считаться отягчающим обстоятельством. Также следователи могут счесть, что преступление было совершено общеопасным способом и по мотивам кровной мести. Поэтому я думаю, что подозреваемому дадут минимум 15 лет, — подчеркнул адвокат.
Он подчеркнул, что «невменяемость» подозреваемого никак не смягчит будущего наказания.
— Я сильно сомневаюсь, что опьянение посчитают состоянием аффекта. Вероятнее всего, преступление было совершено осознанно, а посредством своих нынешних показаний подозреваемый просто пытается избежать ответственности, — заключил Лунев.
Как убийство бабушки скажется на четырехлетнем внуке.
Убийство бабушки сильно скажется на психике ее четырехлетнего внука, который стал свидетелем преступления. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук, врач-психиатр Евгений Фомин.
— В таком возрасте ребенок достаточно иллюзорно воспринимает жизнь, понимание смерти к нему приходит гораздо позже. Тем не менее событие является огромным ударом по его психике, что впоследствии может привести к развитию сильного тревожного расстройства с депрессией, — пояснил психиатр.
Он отметил, что в дальнейшем ребенок будет осознавать, что убийство бабушки совершил его собственный отец. Это станет для ребенка еще одним серьезным потрясением.
Убийство четырех детей в Тверской области: как произошло и почему подозревают отца.
— Для детей семья — это остров стабильности, безопасности и любви. И если в ней происходят такие факты агрессии, это порождает в ребенке чувство перманентного страха и неуверенности в своей безопасности. С этим очень сложно бороться. Тем более что мальчик за один день, можно сказать, лишился сразу двух родственников — отца и бабушки. Для психики это катастрофа. У мальчика уже не будет эталонного представления о полной и любящей семье, — рассуждает Фомин.
Врач подчеркнул, что в дальнейшем ребенку нужна будет серьезная психологическая помощь. Только так он сможет проработать травму от убийства бабушки и жить полноценно.
Порой ревность и месть толкают людей на страшные поступки. В начале июня известного волонтера отряда «Лиза Алерт» Марию Лубсанову с позывным «Манюня» нашли убитой в лесу в Бурятии. Предположительно, ее зарезал бывший муж. Сам он покончил с собой на том же месте.
Другой случай произошел в Казани. Турок ворвался на день рождения к трехлетнему сыну и зарезал свою бывшую жену. Мужчина два месяца выслеживал экс-супругу и неоднократно угрожал ей убийством. После расправы подозреваемый на протяжении четырех часов стоял, высунувшись из окна, и собирался спрыгнуть.
А 13 мая суд вынес приговор бывшему министру экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву, который на протяжении нескольких часов избивал свою гражданскую супругу Султанат Нукенову, пока та не умерла от полученных травм. В период отношений чиновник постоянно бил девушку в порыве ревности, хотя сам неоднократно ей изменял. «Вечерняя Москва» рассказала о самых жутких историях мужской мести.