В Таганроге следователи выясняют обстоятельства смерти пенсионерки

В Таганроге возбуждено уголовное дело по факту убийства 84-летней женщины. По версии следствия, преступление совершил ее 64-летний сын. Об этом сообщили в региональном СУ СК.
По данным следствия, 10 июня мужчина жестоко избил свою престарелую мать, нанеся ей множественные удары по голове и телу. Через два дня женщина скончалась от полученных травм. На допросе подозреваемый признался, что ухаживал за немощной матерью и в ходе конфликта не справился с эмоциями. Сейчас мужчина находится под стражей по решению суда.
Следователи проводят необходимые экспертизы и устанавливают все обстоятельства трагедии. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».
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