В Таганроге следователи выясняют обстоятельства смерти пенсионерки

По данным следствия, 10 июня мужчина жестоко избил свою престарелую мать, нанеся ей множественные удары по голове и телу. Через два дня женщина скончалась от полученных травм. На допросе подозреваемый признался, что ухаживал за немощной матерью и в ходе конфликта не справился с эмоциями. Сейчас мужчина находится под стражей по решению суда.