Русский турист исчез при загадочных обстоятельствах

По данным источника, Копанев планировал 9 июня отправиться в Сан-Паулу для встречи с другом из США, но связь с ним прервалась. В последний раз он выходил на контакт с родственниками 8 июня, а утром следующего дня его зафиксировали камеры наблюдения при выходе из дома. После этого турист бесследно исчез, оставив в квартире все личные вещи, включая паспорт.