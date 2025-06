Русский турист исчез при загадочных обстоятельствах

33-летний русский турист Денис Копанев, имеющий гражданство Великобритании, исчез при загадочных обстоятельствах в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил портал Need to Know. Мужчина прибыл в Бразилию на отдых и снял жилье через специальный сервис в престижном районе Гавеа.