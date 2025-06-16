Русский турист исчез при загадочных обстоятельствах

33-летний русский турист Денис Копанев, имеющий гражданство Великобритании, исчез при загадочных обстоятельствах в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил портал Need to Know. Мужчина прибыл в Бразилию на отдых и снял жилье через специальный сервис в престижном районе Гавеа.
По данным источника, Копанев планировал 9 июня отправиться в Сан-Паулу для встречи с другом из США, но связь с ним прервалась. В последний раз он выходил на контакт с родственниками 8 июня, а утром следующего дня его зафиксировали камеры наблюдения при выходе из дома. После этого турист бесследно исчез, оставив в квартире все личные вещи, включая паспорт.
Денис Копанев работает финансовым аналитиком в Лондоне и регулярно посещает Бразилию. По словам знакомых, он всегда предупреждал близких о своих передвижениях, поэтому его внезапное исчезновение вызывает тревогу. Родственники уже обратились в посольство Великобритании, но пока никакой информации о его местонахождении нет. Местные власти начали проверку, однако подробности расследования не разглашаются.