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В Самаре пострадали 2 человека при столкновении «Мерседеса» и «Чери» 16 июня

В областной столице столкнулись две иномарки, в результате чего пострадали двое людей.

В областной столице столкнулись две иномарки, в результате чего пострадали двое людей. ДТП с пострадавшими произошло сегодня, 16 июня, на улице Арена 2018.

Как сообщили представители ГАИ, «Мерседес» и «Чери» столкнулись в 16:10. По данным ведомства, водитель второй иномарки в момент столкновения разворачивала авто.

Chery Exeed, за рулем которой находилась 23-летняя девушка, ехала по улице Арена 2018 в направлении Демократической. При развороте произошло столкновение с немецкой иномаркой, которой управлял 56-летний мужчина.

В Госавтоинспекции уточнили, что оба водителя в результате дорожно-транспортного происшествия получили повреждения. Пострадавшие обратились за медицинской помощью.

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