Поджигателя военкомата в Москве поймали из-за загоревшейся руки

14 декабря появились сообщения о том, что в Екатеринбурге молодой человек бросил четыре «коктейля Молотова» в военкомат на проспекте Ленина. Сразу после происшествия полицейские задержали 21-летнего мужчину, однако его причастность к поджогу не подтвердилась.