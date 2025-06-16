Поджигателя военкомата в Москве поймали из-за загоревшейся руки

Прохожие в понедельник, 16 июня, обнаружили у здания призывного пункта военного комиссариата Красносельского района подростка, который пытался его поджечь, но в процессе этого у него загорелась рука.
— Поджигателя сразу задержали. Предположительно, он несовершеннолетний. Вероятно, пиромана курировали украинские (мошенники — прим. «ВМ»), — говорится в публикации.
На данный момент территорию вокруг здания военкомата оцепили, передает Telegram-канал Shot.
23 декабря 2024 года Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 19 февраля местного жителя, который попытался поджечь военкомат, расположенный на набережной реки Фонтанки. Петербуржец бросил два «коктейля Молотова» в здание комиссариата, после чего начался пожар.
14 декабря появились сообщения о том, что в Екатеринбурге молодой человек бросил четыре «коктейля Молотова» в военкомат на проспекте Ленина. Сразу после происшествия полицейские задержали 21-летнего мужчину, однако его причастность к поджогу не подтвердилась.