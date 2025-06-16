Нетаньяху заговорил об убийстве лидера Ирана

«Это не приведет к эскалации конфликта, это положит конец конфликту», — заявил Нетаньяху в беседе с ABC News. Так он отреагировал на сообщения о том, что президент США Дональд Трамп якобы отказался одобрить израильскую операцию по ликвидации Хаменеи, выразив опасения, что подобные действия могут привести к обострению конфликта.