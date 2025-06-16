Нетаньяху заговорил об убийстве лидера Ирана

Нетаньяху отметил, что ликвидация Хаменеи положит конец конфликту стран.
Покушение на иранского верховного лидера Али Хаменеи приведет к завершению, а не к эскалации противостояния между Ираном и Израилем. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Это не приведет к эскалации конфликта, это положит конец конфликту», — заявил Нетаньяху в беседе с ABC News. Так он отреагировал на сообщения о том, что президент США Дональд Трамп якобы отказался одобрить израильскую операцию по ликвидации Хаменеи, выразив опасения, что подобные действия могут привести к обострению конфликта.
Отвечая на вопрос о возможности нанесения удара по верховному лидеру Ирана, Нетаньяху отметил, что Израиль «делает то, что должен делать». Он также подчеркнул, что Соединенным Штатам следует поддержать Израиль в его усилиях по ликвидации иранской ядерной программы, поскольку это соответствует интересам самой Америки.
В ближайшие часы вооруженные силы Ирана намерены атаковать военные объекты Израиля. Об этом сообщается в официальном заявлении Тегерана. Подчеркивается, что удары будут нанесены по военной инфраструктуре «сионистского режима», передает «Царьград».