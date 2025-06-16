В Тюменской области нашли мёртвой пропавшую накануне пенсионерку

В деревне Ситниково Тюменской области завершились мероприятия по поиску пропавшей накануне пожилой женщины. В результате проведенной поисковой операции пенсионерка была найдена мертвой. Об этом сообщили представители поисково-спасательного отряда «Тюмень Регион Спас» в социальной сети «ВКонтакте».
«К сожалению, при поддержке наших товарищей и специальной техники наши худшие опасения подтвердились. Женщина найдена без признаков жизни», — говорится в сообщении отряда.
Женщина покинула свой дом утром 12 июня. Поисковые работы велись более 24 часов и были затруднены наступлением темного времени суток.