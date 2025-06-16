Житель Таганрога избил 84-летнюю мать, раздел и оставил умирать на полу

В Таганроге 64-летний мужчина заключен под стражу по делу об избиении до смерти 84-летней матери. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал регионального СК.
По версии следствия, 10 июня мужчина избил мать, нанося ей удары по голове и туловищу. Спустя два дня женщина скончалась.
На опубликованных кадрах фигурант дела показал на манекене, что сначала ударил мать по щекам, затем скинул ее с кровати, снял халат и оставил на полу.
«Мать не могла себя самостоятельно обслуживать, и он длительное время осуществлял уход за ней. В ходе возникшего конфликта он избил женщину, а через несколько дней обнаружил ее без признаков жизни», — пояснили в СК.
Расследование по делу продолжается.
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