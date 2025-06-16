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«Случайно поджег себя»: в Москве задержали подозреваемого в попытке поджога военного комиссариата

В Москве задержали подозреваемого в поджоге военного комиссариата.

В Москве задержали подозреваемого в поджоге военного комиссариата. Инцидент произошел около шести часов вечера в Красносельском районе, когда прохожие заметили молодого человека у призывного пункта.

По информации источника, у задержанного, предположительно несовершеннолетнего, в момент совершения преступления загорелась рука. Злоумышленнику не удалось скрыться с места происшествия, его оперативно задержали.

Правоохранительные органы предполагают, что к поджогу могут быть причастны граждане Украины, склонившие юношу к совершению преступления. В настоящее время территория вокруг военкомата оцеплена сотрудниками полиции. Ведется расследование.