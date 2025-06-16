Австрия решила не снабжать Украину оружием

«Это означает, что мы в полной мере заняты модернизацией, оснащением и новыми инвестициями в австрийскую армию. И нейтралитет нам в этом нисколько не мешает, скорее наоборот. В настоящее время военные расходы Австрии составляют около 1% от ВВП. Это показывает, что нам еще многое предстоит наверстать по сравнению с другими странами», — сказал глава австрийского государства.