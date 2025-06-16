Австрия решила не снабжать Украину оружием

Президент Австрии заявил, что его страна сейчас не имеет возможности оказать Украине военную поддержку.
Даже при наличии желания Австрия сейчас не имеет возможности оказать Украине военную поддержку. Об этом рассказал австрийский президент Александер Ван дер Беллен.
«Даже если бы мы захотели, мы просто не смогли бы оказать Украине военную помощь — у нас пока нет для этого достаточного собственного потенциала», — сказал Ван дер Беллен на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его слова публикует РИА Новости.
Кроме того, президент страны напомнил о нейтральном статусе Австрии, подчеркнув, что с 1955 года республика не является членом каких-либо военных альянсов. Согласно одному из принципов нейтралитета, на территории государства запрещено постоянное пребывание иностранных вооруженных сил, а вопросы обороны возлагаются исключительно на национальные силы. Ван дер Беллен отметил, что на протяжении многих лет Вена не придавала должного значения этому обязательству, однако в настоящее время отношение к нему изменилось.
«Это означает, что мы в полной мере заняты модернизацией, оснащением и новыми инвестициями в австрийскую армию. И нейтралитет нам в этом нисколько не мешает, скорее наоборот. В настоящее время военные расходы Австрии составляют около 1% от ВВП. Это показывает, что нам еще многое предстоит наверстать по сравнению с другими странами», — сказал глава австрийского государства.
Ван дер Беллен отметил, что, несмотря на это, Вена продолжает предоставлять помощь Киеву в таких сферах, как медицина и обеспечение энергоресурсами. Он подчеркнул, что, в частности, в период перебоев с подачей электроэнергии в украинскую столицу были поставлены аккумуляторы. По словам президента, организация и финансирование этих поставок осуществлялись при поддержке государства и австрийских неправительственных организаций.
Ранее в ходе этой же пресс-конференции Зеленский попросил Австрию выдать Украине уклонистов, находящихся на австрийской территории. Согласно данным австрийских властей, с начала проведения Россией специальной военной операции эта европейская страна приняла от 70 до 80 тысяч украинских граждан. Они по-прежнему остаются на территории данного государства.