14 человек погибли, купаясь в башкирских водоемах

C начала текущего года на водоемах Башкирии погибли 43 человека, среди которых пять детей. По данным пресс-службы республиканского МЧС, только за последнюю неделю жертвами воды стали 14 человек, включая трех несовершеннолетних.
Спасателям удалось предотвратить часть трагедий: за семь дней они спасли троих человек, двое из которых дети.
Идут поиски трех человек, в том числе 10-летнего ребенка.
— Не заходите в воду вне оборудованных пляжей. Не оставляйте в воде ребенка одного. Выпили алкоголь — не лезьте в воду, — призвали в МЧС.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.