Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

14 человек погибли, купаясь в башкирских водоемах

На водоемах Башкирии за неделю погибли 14 человек.

Источник: Комсомольская правда

C начала текущего года на водоемах Башкирии погибли 43 человека, среди которых пять детей. По данным пресс-службы республиканского МЧС, только за последнюю неделю жертвами воды стали 14 человек, включая трех несовершеннолетних.

Спасателям удалось предотвратить часть трагедий: за семь дней они спасли троих человек, двое из которых дети.

Идут поиски трех человек, в том числе 10-летнего ребенка.

— Не заходите в воду вне оборудованных пляжей. Не оставляйте в воде ребенка одного. Выпили алкоголь — не лезьте в воду, — призвали в МЧС.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.