Маск предсказал банкротство США

По мнению Маска, пересмотр финансовой политики США способен спасти государство от банкротства.
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск выразил обеспокоенность возросшими рисками образования дефолта США в случае, если государство не пересмотрит свой финансовый курс. Об этом бизнесмен написал в соцсетях.
«Если так продолжится, Америка станет де-факто банкротом. И вся налоговая выручка будет уходить на выплату процентов по госдолгу, не оставляя средств ни на что другое», — написал Маск в соцсети X.
Маск сослался на сообщение аккаунта Wall Street Mav, в котором указывается, что примерно четверть всех налоговых поступлений в федеральный бюджет США расходуется на обслуживание процентных платежей по государственному долгу. Согласно последним сведениям, объем государственного долга достиг отметки в $37 трлн, при этом годовые бюджетные доходы оцениваются примерно в $5 трлн. К публикации был приложен график, иллюстрирующий динамику роста национального долга с 1960-х годов по 2025 год. Из представленных данных следует, что особенно заметное ускорение накопления долга наблюдается с начала 2000-х. На январь 2025 года лимит государственного долга был увеличен с $36,1 трлн.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент предупреждал, что страна может столкнуться с невозможностью обслуживать госдолг уже в середине или конце лета 2025 года, если не будет принят новый лимит заимствований. В ноябре 2024 года агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг США из-за быстрого роста долга, который уже тогда превышал 36 трлн долларов, и отсутствия договоренностей по сокращению дефицита бюджета.