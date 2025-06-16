Маск предсказал банкротство США

Маск сослался на сообщение аккаунта Wall Street Mav, в котором указывается, что примерно четверть всех налоговых поступлений в федеральный бюджет США расходуется на обслуживание процентных платежей по государственному долгу. Согласно последним сведениям, объем государственного долга достиг отметки в $37 трлн, при этом годовые бюджетные доходы оцениваются примерно в $5 трлн. К публикации был приложен график, иллюстрирующий динамику роста национального долга с 1960-х годов по 2025 год. Из представленных данных следует, что особенно заметное ускорение накопления долга наблюдается с начала 2000-х. На январь 2025 года лимит государственного долга был увеличен с $36,1 трлн.