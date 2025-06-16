ЕС на год продлил санкции против Крыма и Севастополя

Ограничения были введены в июне 2014 года. Они предусматривают запрет на импорт товаров из Крыма и Севастополя в ЕС, а также на инвестиции, туристические услуги и экспорт определенных товаров и технологий для использования в этих регионах, особенно в сферах транспорта, телекоммуникаций, энергетики, добычи нефти, газа и полезных ископаемых.