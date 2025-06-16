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ЕС на год продлил санкции против Крыма и Севастополя

Европейский Совет продлил действие санкций, наложенных в ответ на включение Крыма и Севастополя в состав России, до 23 июня 2026 года. Об этом сообщила Европейская комиссия.

Санкции ЕС были введены в 2014 году.

Европейский Совет продлил действие санкций, наложенных в ответ на включение Крыма и Севастополя в состав России, до 23 июня 2026 года. Об этом сообщила Европейская комиссия.

«Сегодня Совет принял решение продлить санкции, введенные ЕС в ответ на присоединение Крыма и города Севастополя к Российской Федерацией», — сообщил орган на своем сайте. Там добавили, что срок действия санкций продлен до 23 июня 2026 года.

Ограничения были введены в июне 2014 года. Они предусматривают запрет на импорт товаров из Крыма и Севастополя в ЕС, а также на инвестиции, туристические услуги и экспорт определенных товаров и технологий для использования в этих регионах, особенно в сферах транспорта, телекоммуникаций, энергетики, добычи нефти, газа и полезных ископаемых.

Ранее Евросоюз уже анонсировал подготовку 18-го пакета санкций против России, который предусматривает новые ограничения в энергетическом и финансовом секторах. Кроме того, обсуждались меры по отключению российских банков от SWIFT и снижению предельной цены на российскую нефть.