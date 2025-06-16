Бойца ММА Ислама Вагабова задержали после массовой драки в Кудрово

Сотрудники правоохранительных органов задержали бойца ММА Ислама Вагабова, участвовавшего 6 июня в массовой драке в Кудрово, сообщил Telegram-канал регионального МВД.
Потасовка произошла 6 июня. Кадры драки были опубликованы в Сети. На видео мужчина набрасывается по очереди на двух девушек, а затем на двоих молодых людей.
«В отношении неустановленного лица было возбуждено уголовное хулиганство. В дальнейшем полицейские установили личность участника потасовки, им оказался 33-летний житель Махачкалы», — сообщается в публикации.
Участника драки задержали 16 июня. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
К записи ведомство прикрепило фото задержанного.
Ранее сообщалось, что боец ММА из Дагестана Вагабов попал в секс-скандал.