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Бойца ММА Ислама Вагабова задержали после массовой драки в Кудрово

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники правоохранительных органов задержали бойца ММА Ислама Вагабова, участвовавшего 6 июня в массовой драке в Кудрово, сообщил Telegram-канал регионального МВД.

Потасовка произошла 6 июня. Кадры драки были опубликованы в Сети. На видео мужчина набрасывается по очереди на двух девушек, а затем на двоих молодых людей.

«В отношении неустановленного лица было возбуждено уголовное хулиганство. В дальнейшем полицейские установили личность участника потасовки, им оказался 33-летний житель Махачкалы», — сообщается в публикации.

Участника драки задержали 16 июня. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

К записи ведомство прикрепило фото задержанного.

Ранее сообщалось, что боец ММА из Дагестана Вагабов попал в секс-скандал.