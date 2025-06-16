Французы заменят российских хоккеистов на Олимпиаде-2026

Сборная Франции выступит на Олимпиаде-2026 вместо российских хоккеистов.
Французская сборная по хоккею официально включена в список участников зимних Олимпийских игр 2026 года (ОИ). На них они заменят россиян. Об этом пишет «Интерфакс».
«На хоккейном турнире ОИ французы заменят сборную России, которую решено на Игры не допускать», — говорится в материале «Интерфакса». Отмечается, что президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф ранее сообщил в средствах массовой информации о решении не допускать до Олимпиады российских спортсменов. Зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся в Милане и Кортина-дАмпеццо с 6 по 22 февраля.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин ответил на недопуск российских сборных к Олимпиаде-2026.
Ранее российский президент Владимир Путин прокомментировал решение Международного олимпийского комитета, касающееся отстранения российских хоккеистов от участия в Олимпийских играх 2026 года, а также продления рекомендаций по недопуску других сборных России к соревнованиям в Милане. В ходе встречи с министром спорта РФ и главой Олимпийского комитета России Михаилом Дегтяревым глава государства отметил, что проведение международных турниров следует организовывать с участием тех стран, которые готовы сотрудничать вне зависимости от политической конъюнктуры. Путин подчеркнул, что Россия осознает возможность отсутствия в ближайшем будущем на ряде престижных зарубежных соревнований и намерена сосредоточить усилия на развитии альтернативных спортивных платформ.