Французы заменят российских хоккеистов на Олимпиаде-2026

Ранее российский президент Владимир Путин прокомментировал решение Международного олимпийского комитета, касающееся отстранения российских хоккеистов от участия в Олимпийских играх 2026 года, а также продления рекомендаций по недопуску других сборных России к соревнованиям в Милане. В ходе встречи с министром спорта РФ и главой Олимпийского комитета России Михаилом Дегтяревым глава государства отметил, что проведение международных турниров следует организовывать с участием тех стран, которые готовы сотрудничать вне зависимости от политической конъюнктуры. Путин подчеркнул, что Россия осознает возможность отсутствия в ближайшем будущем на ряде престижных зарубежных соревнований и намерена сосредоточить усилия на развитии альтернативных спортивных платформ.