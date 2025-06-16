Британец в последнюю минуту сдал билет на разбившийся в Индии самолет

Бизнесмен из Великобритании, купивший билет на самолет авиакомпании Air India, потерпевший крушение в Ахмедабаде, рассказал, что сдал его в последнюю минуту, пишет газета Sun.
Мужчина находился в рабочей поездке в Индии, 12 июня он должен быть лететь домой, но в последний момент коллеги посоветовали ему перенести вылет на тот же рейс, но 14 июня.
«Это шок, — заявил мужчина в интервью Sun. — Я очень благодарен за то, что принял это решение».
Пассажирский самолет разбился 12 июня в штате Гуджарат у аэропорта города Ахмедабад. На борту воздушного судна находились 242 человека, включая экипаж. Выжил при крушении лишь один пассажир.
Самолет упал на здание общежития медколледжа Ахмедабада, где также погибли люди. Общее количество жертв авиакатастрофы, тела которых обнаружены спасателями, по последним данным, составляет 274.
Между тем британец является не единственным, кто купил билет, но не попал на смертельный рейс.