Россия выполнила обязательства по обмену телами, а ВСУ несут большие потери под Сумами: новости СВО 16 июня

Во время битвы за Ульяновку (Малиновку) в ДНР штурмовики ВС РФ вошли в подвал, ранее там находилась позиция противника. Когда российские бойцы оказались внутри, за ними почти сразу влетел дрон, начался пожар. Снаружи же их поджидал еще один ударный дрон «Баба-яга». Чтобы избежать отравления продуктами горения, штурмовики пытались дышать оставшимся воздухом, прижимаясь к полу. Позже они попытались перебраться в гараж, однако выход был заблокирован из-за атаки геокоптеров. Находясь под завалами трое суток, российские военные все же сумели с помощью найденных арматурных стержней сделать пролом в стене и выйти из подвала.