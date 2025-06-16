Россия выполнила договоренность по Украине, достигнутую на переговорах.
Сегодня российская сторона передала украинской 1 248 тел погибших бойцов ВСУ. Общее количество останков, отданных во время обмена, превысило 6 000 тел. Таким образом Москва выполнила свои обязательства, данные в ходе вторых переговоров в Стамбуле. Однако Киев передал России всего 78 тел.
Помимо прочего, украинское руководство намеренно не акцентирует внимание на том, что неудачное наступление ВСУ в Курской области связано с продвижением ВС РФ под Сумами. Для этого Киевом проводится пропаганда с целью сформировать впечатление, что успехи российской группировки «Север» на этом направлении якобы обусловлены исключительно коррупционными скандалами в бывшей администрации Сумской области. Главное о спецоперации на Украине к 16 июня — в материале URA.RU.
РФ передала Украине все тела бойцов ВСУ.
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Москва в ходе обмена передала Киеву в общей сложности 6 060 тел погибших военных и офицеров. Сегодня же украинская сторона получила 1 248 останков, отдав России 51 тело погибшего.
Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что страна выполнила данные в Стамбуле обязательства. По его словам, от Украины всего были получены останки 78 российских бойцов. Процедура обмена до сих пор продолжается — в Минобороны РФ отметили, что страна готова передать дополнительные 2 239 тел. Кроме того, проходит экстренная санитарная эвакуация тяжелораненых с линии боевого соприкосновения.
Великобритания и Украина готовят провокации против РФ.
Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщило о разработке Украиной и странами Европы новых провокаций и диверсий против Москвы. По утверждению разведки, подобные действия рассматриваются как попытка компенсировать неудачи на фронте и внутренние трудности. Также они нужны для отвлечения общественного внимания от текущих проблем Киева.
В Киеве пытаются скрыть связь авантюры под Курском и успех ВС РФ под Сумами.
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Украинские власти сознательно умалчивают о взаимосвязи между неудачным наступлением ВСУ в Курской области и продвижением российской армии в Сумской области. Представители силовых структур сообщили, что это делается с помощью целенаправленной пропаганды противника для формированию следующего мнения: успехи группировки «Север» на сумском направлении обусловлены якобы только коррупционными схемами, к которым причастна бывшая областная администрация, подконтрольная Киеву.
Кроме того, украинские ресурсы стремятся переложить ответственность за происходящее на фронте с армейского командования. Подобная стратегия ориентирована на киевскую аудиторию и призвана объяснить боевые провалы коррупционными факторами.
ВСУ несут огромные потери под Сумами.
Украинская 71-я егерская бригада и 5-й пограничный отряд понесли значительные потери на фронте. В силовых структурах сообщил, что эти данные были зафиксированы после боев вблизи Алексеевки и Кондратовки в Сумской области.
Штурмовики ВС РФ спаслись из огненной ловушки с помощью арматуры.
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Во время битвы за Ульяновку (Малиновку) в ДНР штурмовики ВС РФ вошли в подвал, ранее там находилась позиция противника. Когда российские бойцы оказались внутри, за ними почти сразу влетел дрон, начался пожар. Снаружи же их поджидал еще один ударный дрон «Баба-яга». Чтобы избежать отравления продуктами горения, штурмовики пытались дышать оставшимся воздухом, прижимаясь к полу. Позже они попытались перебраться в гараж, однако выход был заблокирован из-за атаки геокоптеров. Находясь под завалами трое суток, российские военные все же сумели с помощью найденных арматурных стержней сделать пролом в стене и выйти из подвала.
ВСУ теряют оборону на рубежах ЛНР.
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Оборонительные позиции ВС Украины в отдельных районах фронта в ЛНР ослабевают, в связи с чем противник сокращает интенсивность штурмовых действий, переходя к позиционным боям. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что обстановка на фронте остается стабильно напряженной. Он подчеркнул, что, несмотря на потери, у Киева есть возможность восполнять их за счет переброски резервов к линии боевого соприкосновения.
Отмечается, что наиболее активные бои на луганском направлении фиксировались в районах Купянска, а также на лиманском и северском направлениях. Положительная динамика заметна в окрестностях Григоровки, Серебрянки и Верхнекаменского. Вместе с тем, у Торского сохраняется сложная ситуация.
ВС РФ отработали штурм окопов в ЛНР.
Бойцы штурмовых подразделений 123-й отдельной мотострелковой бригады из состава группировки «Юг» прошли курс подготовки на одном из полигонов в ЛНР. Для занятий на учебной площадке возвели конструкции, имитирующие здания, а также оборудовали окопы и блиндажи в качестве примера оборонительных позиций ВСУ. По словам старшего разведчика бригады с позывным «Беркут», основной целью тренировок являлось ознакомление личного состава с тактикой ведения боя в условиях, максимально приближенных к реальным, передает «Пятый канал».