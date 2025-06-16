Трамп оказался не против Китая в «Большой семерке»

Трамп отметил, что присоединение Китая к G7 — это «не такая уж плохая идея».
Президент США Дональд Трамп не возражает против возможного присоединения Китая к Большой семерке (G7). Об этом американский лидер сообщил в ходе встречи с канадским премьер-министром Марком Карни.
«Ну, это не такая уж плохая идея. Я не против, если кто-то хочет предложить участие Китая», — заявил Трамп. Его слова передают иностранные СМИ. Необходимо, чтобы это были лица, с которыми возможно конструктивное взаимодействие, добавил американский лидер.
Сегодня Трамп также заявил о вероятности введения дополнительных санкций в отношении России. По его словам, принятие окончательного решения по данному вопросу находится в его полномочиях и не требует одобрения Конгресса, передает «Царьград».