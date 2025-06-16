Трамп оказался не против Китая в «Большой семерке»

«Ну, это не такая уж плохая идея. Я не против, если кто-то хочет предложить участие Китая», — заявил Трамп. Его слова передают иностранные СМИ. Необходимо, чтобы это были лица, с которыми возможно конструктивное взаимодействие, добавил американский лидер.