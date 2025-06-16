Мерц: G7 не примет новых решений по замороженным российским активам

Кроме того, по словам канцлера ФРГ, в ходе саммита планируется рассмотреть ситуацию вокруг украинского конфликта, а также возможность введения дополнительных ограничительных мер в отношении России. Мерц обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом поддержать введение новых санкций, подчеркнув, что в настоящее время Соединенные Штаты придерживаются только тех мер, которые были инициированы администрацией бывшего американского лидера Джо Байдена.