Мерц: G7 не примет новых решений по замороженным российским активам

По заявлению Мерца, G7 не примет новых решений по замороженным российским активам.
На проходящем в Канаде саммите государств «Большой семерки» (G7) не планируют выносить новых решений относительно замороженных российских активов. Об этом рассказал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
«Тема с этими так называемыми замороженными активами играла роль на предыдущем саммите G7, по этому поводу было заявление. Дальше этого в этот раз не пойдет», — сказал Мерц, отвечая на вопросы журналистов. Трансляция велась на YouTube-канале издания Welt.
Кроме того, по словам канцлера ФРГ, в ходе саммита планируется рассмотреть ситуацию вокруг украинского конфликта, а также возможность введения дополнительных ограничительных мер в отношении России. Мерц обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом поддержать введение новых санкций, подчеркнув, что в настоящее время Соединенные Штаты придерживаются только тех мер, которые были инициированы администрацией бывшего американского лидера Джо Байдена.
Ранее Трамп заявил, что решение об исключении России из состава G8 являлось ошибочным. По его мнению, всему виной действия экс-президента США Барака Обамы и бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Также нынешний глава Белого дома поделился мнением, что не возражает против возможного присоединения Китая к G7.