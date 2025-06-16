Эксперт рассказал, как конфликт Израиля и Ирана отразится на Украине

«Еврейское государство несет серьезные расходы на перехват иранских дронов и ракет, и это действительно большой расход дорогостоящих ракет — зенитных, “воздух-воздух”. А значит, все это оружие не попадет в Киев», — сказал Онуфриенко в разговоре с Радио Sputnik. Как отмечает Онуфриенко, данная ситуация оказывает непосредственное влияние на соотношение объемов поставок и, по всей видимости, в ближайшей перспективе существенных изменений ожидать не приходится.