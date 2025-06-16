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Эксперт рассказал, как конфликт Израиля и Ирана отразится на Украине

Конфликт Израиля и Ирана может отразиться на поставки военной помощи Украине. Об этом рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.

Участие Израиля в конфликте с Ираном сокращает военную помощь Украине от Тель-Авива.

Конфликт Израиля и Ирана может отразиться на поставки военной помощи Украине. Об этом рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.

«Еврейское государство несет серьезные расходы на перехват иранских дронов и ракет, и это действительно большой расход дорогостоящих ракет — зенитных, “воздух-воздух”. А значит, все это оружие не попадет в Киев», — сказал Онуфриенко в разговоре с Радио Sputnik. Как отмечает Онуфриенко, данная ситуация оказывает непосредственное влияние на соотношение объемов поставок и, по всей видимости, в ближайшей перспективе существенных изменений ожидать не приходится.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что прекращение поддержки со стороны США может привести к потерям для Киева, поскольку Вашингтон уже перенаправил на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначавшихся для Украины. Политолог Александр Асафов отмечал, что США сокращают военную помощь Украине и делают приоритетом поддержку Израиля, перекладывая ответственность за украинский конфликт на европейских союзников.