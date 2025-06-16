Росавиация классифицировала случай с двигателем Superjet-100 как инцидент

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Росавиация классифицировала отделение капота от правого двигателя Superjet-100, выполнявшего рейс из Внуково в Батуми, как авиационный инцидент, комиссия Центрального межрегионального территориального управления (МТУ) ведомства займется расследованием события. Об этом сообщили в Telegram-канале Росавиации.
«Вчера утром [15 июня] после взлета Superjet-100 (регистрационный номер RA-89120), выполнявшего рейс из Внуково в Батуми, у самолета отделился капот правого двигателя. Агентство классифицировало событие как инцидент. Расследованием его причин занимается Центральное МТУ Росавиации», — говорится в сообщении.
В Росавиации отметили, что экипаж воздушного судна (ВС) вернулся в аэропорт вылета и выполнил благополучную посадку после произошедшего, где сразу после его прибытия специалисты МТУ приступили к осуществлению первоначальных действий по расследованию причин события. ВС отстранили от полетов до выяснения обстоятельств и устранения неисправности.
Там добавили, что на борту судна находился 91 человек, 5 из них — члены экипажа. Рейс в Батуми был выполнен на резервном самолете.
Расследование инцидента будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ. В Росавиации подчеркнули, что главной целью стоит установление причин случившегося и недопущение инцидента в будущем.