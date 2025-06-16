Росавиация классифицировала случай с двигателем Superjet-100 как инцидент

В Росавиации отметили, что экипаж воздушного судна (ВС) вернулся в аэропорт вылета и выполнил благополучную посадку после произошедшего, где сразу после его прибытия специалисты МТУ приступили к осуществлению первоначальных действий по расследованию причин события. ВС отстранили от полетов до выяснения обстоятельств и устранения неисправности.