Шашлыки в Подмосковье закончились «фехтованием» на шампурах и убийством

«13 июня 2025 года подозреваемый, находясь в помещении дачного дома на берегу р. Ока, в ходе ссоры со знакомым нанёс мужчине удар шампуром в область груди. После произошедшего подозреваемый и очевидцы преступления отвезли пострадавшего в медицинское учреждение. Несмотря на оказанную медицинскую помощь потерпевший скончался», — уточнили в ведомстве.
Дело возбуждено по ст. 105 УК РФ «Убийство». Следователи допрашивают свидетелей и проводят осмотр места преступления. Подозреваемый свою вину не отрицает, он задержан. Скоро ему изберут меру пресечения.
Ранее в Москве мужчина упал на шампур во время поминок знакомого в бане. Его госпитализировали с травмой груди.