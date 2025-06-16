Бывшая правоохранитель из Таганрога попала под суд за взлом баз МВД

В Таганроге бывшую сотрудницу полиции обвиняют в незаконном проникновении в закрытые базы данных МВД. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.
По версии следствия, экс-инспектор по делам несовершеннолетних, используя служебные полномочия, взломала защищённые информационные системы и скопировала конфиденциальные сведения. Среди них — данные о разыскиваемых лицах, их паспортные реквизиты и сведения о судимостях. Все это она передала своему знакомому.
Когда об этом узнали правоохранители, то женщину задержали. Сейчас дело передали в суд. Обвиняемой грозит до 7 лет лишения свободы по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения».
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