Бывшая правоохранитель из Таганрога попала под суд за взлом баз МВД

По версии следствия, экс-инспектор по делам несовершеннолетних, используя служебные полномочия, взломала защищённые информационные системы и скопировала конфиденциальные сведения. Среди них — данные о разыскиваемых лицах, их паспортные реквизиты и сведения о судимостях. Все это она передала своему знакомому.