Росгвардия задержала юношу, пытавшегося поджечь призывной пункт в Москве

Росгвардия задержала поджигателя.
Сотрудники Росгвардии задержали в центре Москвы 18-летнего молодого человека, который пытался поджечь призывной пункт. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Москве 16 июня.
«Сотрудники вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по городу Москве задержали 18-летнего мужчину. Он пытался совершить поджог призывного пункта в центре столицы», — сообщили в пресс-службе ведомства, слова приводит ТАСС.
Ранее пресс-служба Министерства внутренних дел России сообщила о задержании четырех молодых людей, подозреваемых в поджоге релейных шкафов вблизи железнодорожной станции «Храпуново» в Московской области. Согласно полученным данным, загорелись два релейных и одни батарейный шкаф на 45-м километре участка «Электроугли-Храпуново».