Росгвардия задержала юношу, пытавшегося поджечь призывной пункт в Москве

Ранее пресс-служба Министерства внутренних дел России сообщила о задержании четырех молодых людей, подозреваемых в поджоге релейных шкафов вблизи железнодорожной станции «Храпуново» в Московской области. Согласно полученным данным, загорелись два релейных и одни батарейный шкаф на 45-м километре участка «Электроугли-Храпуново».