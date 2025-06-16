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Росгвардия задержала юношу, пытавшегося поджечь призывной пункт в Москве

Сотрудники Росгвардии задержали в центре Москвы 18-летнего молодого человека, который пытался поджечь призывной пункт. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Москве 16 июня.

Росгвардия задержала поджигателя.

Сотрудники Росгвардии задержали в центре Москвы 18-летнего молодого человека, который пытался поджечь призывной пункт. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Москве 16 июня.

«Сотрудники вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по городу Москве задержали 18-летнего мужчину. Он пытался совершить поджог призывного пункта в центре столицы», — сообщили в пресс-службе ведомства, слова приводит ТАСС.

Ранее пресс-служба Министерства внутренних дел России сообщила о задержании четырех молодых людей, подозреваемых в поджоге релейных шкафов вблизи железнодорожной станции «Храпуново» в Московской области. Согласно полученным данным, загорелись два релейных и одни батарейный шкаф на 45-м километре участка «Электроугли-Храпуново».