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У самолета Superjet 100 при взлете оторвало обшивку двигателя

Росавиация классифицировала данное событие как инцидент.

Источник: Аргументы и факты

У самолета Superjet 100, совершавшего рейс из Москвы в Батуми, при взлете оторвало обшивку двигателя, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. В целях обеспечения безопасности полетов самолет, предварительно выработав топливо, совершил благополучную посадку во Внуково», — говорится в публикации.

При этом Кореняко заявил, что Росавиация классифицирует данное событие как инцидент, причины происшествия устанавливает Центральное МТУ Росавиации. По его словам, Федеральное агентство воздушного транспорта примет необходимые меры.

Напомним, ранее сообщалось, что Минтранс РФ и Росавиация разбираются с причинами неперевозки багажа авиакомпанией Turkish Airlines на нескольких рейсах между Антальей и Внуково 13−14 июня.