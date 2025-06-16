Россиянин рассказал об обстановке в курортном городе Израиля

«Я не знаю ни одного знакомого, кто бы уехал», — рассказл Александр о настроениях местных жителей. Вариантов для выезда из страны немного: либо через наземные переходы в Египет или Иорданию, либо опасный морской путь на Кипр. Сам Александр не испытывает сильного стресса, отчасти благодаря наличию в его квартире «мамада» — специальной защищенной комнаты, избавляющей от необходимости искать бомбоубежище. Сейчас его дни проходят в удаленной работе, редких выходах за продуктами и отслеживании новостей.