Россиянин рассказал об обстановке в курортном городе Израиля

Жители израильской Нетании не собираются покидать город.
В израильском городе Нетания, расположенном всего в 30 км от Тель-Авива, жизнь продолжается, несмотря на продолжающийся конфликт с Ираном. Атак на населенный пункт не было, магазины с продуктами открыты. Об этом расказал россиянин Александр, живущий в Нетании.
«В нашем городке в плане жести ничего такого не происходит. Прилетов не было. Разве что включают пару раз в день воздушную тревогу, чтобы народ не расслаблялся. Больше ничего опасного не происходит. Магазины открыты, жратва есть, в этом плане все нормально», — поделился россиянин в беседе с MK.RU.
По словам Александра, система оповещения работает четко: сначала приходит SMS-предупреждение, дающее около 20 минут на то, чтобы добраться до укрытия, и только затем звучит сирена. Большинство учреждений, включая учебные заведения и офисы, перешли на дистанционный режим работы. Продолжают функционировать только жизненно важные объекты — больницы, поликлиники и продуктовые магазины. Общественный транспорт ходит по сокращенному графику, авиасообщение полностью прекращено, рассказал россиянин.
«Я не знаю ни одного знакомого, кто бы уехал», — рассказл Александр о настроениях местных жителей. Вариантов для выезда из страны немного: либо через наземные переходы в Египет или Иорданию, либо опасный морской путь на Кипр. Сам Александр не испытывает сильного стресса, отчасти благодаря наличию в его квартире «мамада» — специальной защищенной комнаты, избавляющей от необходимости искать бомбоубежище. Сейчас его дни проходят в удаленной работе, редких выходах за продуктами и отслеживании новостей.
Ранее более 200 российских граждан, участвовавших в экспедиции БРИКС в Иране, были эвакуированы. Их доставили в Москву рейсом из Баку на фоне продолжающихся боевых действий между Израилем и Ираном и увеличения потерь среди мирного населения, передает «Царьград».