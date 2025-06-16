The Sun: британец в последний момент сдал билет на разбившийся в Индии самолет

По словам бизнесмена, он должен был отправиться домой из Индии именно 12 июня, однако коллеги убедили его задержаться и перенести вылет на 14 июня. При бронировании нового билета ему вновь досталось место 11А у аварийного выхода. Примечательно, что на этом же месте во время катастрофы 12 июня сидел единственный выживший пассажир — Вишвашкумар Рамеш. «Это шок. Такое странное совпадение… Я очень благодарен за то, что принял это решение именно тогда», — рассказал британец в интервью The Sun.