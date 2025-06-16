The Sun: британец в последний момент сдал билет на разбившийся в Индии самолет

Бизнесмен сдал билет из-за изменений рабочего графика.
Британский бизнесмен чудом избежал гибели в авиакатастрофе Air India, случившейся 12 июня под Ахмедабадом (штат Гуджарат, Индия). Как сообщает газета The Sun, пассажир в последний момент сдал свой билет на рейс из-за изменений в деловом графике. Несколькими днями позже он снова летел этим же маршрутом и занял то же место у аварийного выхода, где находился единственный выживший в катастрофе.
По словам бизнесмена, он должен был отправиться домой из Индии именно 12 июня, однако коллеги убедили его задержаться и перенести вылет на 14 июня. При бронировании нового билета ему вновь досталось место 11А у аварийного выхода. Примечательно, что на этом же месте во время катастрофы 12 июня сидел единственный выживший пассажир — Вишвашкумар Рамеш. «Это шок. Такое странное совпадение… Я очень благодарен за то, что принял это решение именно тогда», — рассказал британец в интервью The Sun.
Трагедия произошла возле аэропорта Ахмедабада, когда самолет авиакомпании Air India рухнул на общежитие медицинского колледжа. На борту находились 242 человека, включая экипаж из двенадцати человек. В результате крушения спасся только один пассажир, а общее число погибших, по последним данным спасателей, достигло 274 человек. Среди жертв оказались как находившиеся на борту, так и люди, оказавшиеся в здании общежития.