Полиция Новороссийска начала проверку после видео с избиением школьницы

Правоохранительные органы Новороссийска начали проверку из-за появившегося в Сети видео, на котором подростки издеваются над младшеклассницей. Кадры появились в социальных сетях 16 июня.
Инцидент произошел в станице Раевской. На видео девочка, которая выглядит явно старше младшеклассницы, таскает ее за волосы и издевается. Остальные подростки снимали происходящее на телефон.
Опубликованное видео подростки подписали фразой: «минута слава».
«Проводится проверка. Материал зарегистрирован в установленном законом порядке», — сообщил Telegram-канал МВД по Новороссийску.
Ранее стало известно, что в Краснодаре школьника заставили лизать обувь за домогательства к девочке и сняли это на видео.