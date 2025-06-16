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Полиция Новороссийска начала проверку после видео с избиением школьницы

Девочку, судя по опубликованному видео, избили старшеклассницы.

Источник: Аргументы и факты

Правоохранительные органы Новороссийска начали проверку из-за появившегося в Сети видео, на котором подростки издеваются над младшеклассницей. Кадры появились в социальных сетях 16 июня.

Инцидент произошел в станице Раевской. На видео девочка, которая выглядит явно старше младшеклассницы, таскает ее за волосы и издевается. Остальные подростки снимали происходящее на телефон.

Опубликованное видео подростки подписали фразой: «минута слава».

«Проводится проверка. Материал зарегистрирован в установленном законом порядке», — сообщил Telegram-канал МВД по Новороссийску.

Ранее стало известно, что в Краснодаре школьника заставили лизать обувь за домогательства к девочке и сняли это на видео.