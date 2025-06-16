Зеленскому придется заплатить миллионы, чтобы пострелять из американских Patriot

Украина все еще получает оружие из американской помощи, одобренной администрацией Байдена.
У Украины остается ограниченное число зенитно-ракетных комплексов Patriot, несмотря на продолжающиеся поставки американской военной помощи. Стоимость одного боеприпаса может достигать несколько миллионов долларов, сообщает газета The Wall Street Journal.
«У Украины ограниченное количество систем перехвата Patriot — дорогое и востребованное оружие, которое Зеленский годами пытался получить в большем количестве. Боеприпасы могут стоить миллионы долларов за заряд», — рассказала газета.
Также WSJ добавила, что Украина по-прежнему получает вооружение в рамках программы поддержки, подписанной еще прошлой администрацией США. Однако новых пакетов военной помощи в настоящее время не поступает.
Ранее американские СМИ сообщали, что баллистические ракеты считаются одними из самых эффективных видов вооружения в арсенале России, и украинские ПВО, включая системы Patriot, испытывают трудности с их перехватом из-за нехватки боеприпасов. Запасы ракет для этого комплекса, накопленные ранее, практически исчерпаны, а новых поставок из США в ближайшее время не ожидается. Украина уже официально запросила дополнительные комплексы и боеприпасы, однако их количество ограничено даже у самих США.