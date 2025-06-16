Зеленскому придется заплатить миллионы, чтобы пострелять из американских Patriot

Ранее американские СМИ сообщали, что баллистические ракеты считаются одними из самых эффективных видов вооружения в арсенале России, и украинские ПВО, включая системы Patriot, испытывают трудности с их перехватом из-за нехватки боеприпасов. Запасы ракет для этого комплекса, накопленные ранее, практически исчерпаны, а новых поставок из США в ближайшее время не ожидается. Украина уже официально запросила дополнительные комплексы и боеприпасы, однако их количество ограничено даже у самих США.