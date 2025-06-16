У поджигателя призывного пункта случайно загорелась рука в момент преступления. Видео

Молодой человек решил сжечь военкомат в Москве.
В Москве задержан молодой человек, подозреваемый в поджоге здания военного комиссариата. В ходе совершения противоправных действий у него случайно воспламенилась рука.
«Поджигателя военкомата поймали с поличным в Москве. У парня случайно загорелась рука в момент преступления», — сообщил telegram-канал Shot.
ЧП произошло у призывного пункта комиссариата Красносельского района ЦАО 16 июня, пишет канал. Молодому человеку не удалось уйти далеко — подозреваемого задержали. По предварительной информации, он является несовершеннолетним. Предполагается, что его действия курировали украинские организаторы. В причинах поступка разбераются правоохранительные органы.
В конце мая Центральный районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор 27-летнему Алексею Рожкову, признав его виновным в поджоге здания военного комиссариата в Березовском, совершенном весной 2022 года. Суммарно ему назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы. Ранее в Краснодаре были задержаны трое мужчин в возрасте 24 и 25 лет, которых подозревают в поджоге релейного шкафа на железнодорожной станции города, пишет RT.