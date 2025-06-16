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Волонтеры нашли пропавшего пенсионера в лесу на западе Москвы

Ушедшего в лес за грибами без мобильного телефона пенсионера удалось отыскать в столичном районе Солнцево. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщили в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Ушедшего в лес за грибами без мобильного телефона пенсионера удалось отыскать в столичном районе Солнцево. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщили в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По словам представителей ведомства, к поискам мужчины были привлечены пять групп, которым удалось отыскать лежавшего на земле мужчину посреди леса с помощью служебных собак. Пострадавшего экстренно эвакуировали на носилках и передали бригаде скорой помощи.

— Пропавшего пенсионера нашли в Западном административном округе благодаря совместным усилиям спасателей и волонтеров, — передает официальный Telegram-канал департамента.

Кроме того, пропавшего во время прогулки с отцом мальчика с ДЦП отыскали в лесопарковой зоне в столичном районе Очаково-Матвеевское.

Другой случай произошел в конце мая, когда собака в Новосибирской области помогла волонтерам отыскать своего 72-летнего хозяина, который потерялся и в течение шести дней блуждал по лесу.