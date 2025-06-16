Волонтеры нашли пропавшего пенсионера в лесу на западе Москвы

Ушедшего в лес за грибами без мобильного телефона пенсионера удалось отыскать в столичном районе Солнцево. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщили в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.