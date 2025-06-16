17-летний студент погиб от удара молнии под Кемеровом

В поселке Березово недалеко от Кемерова 17-летний парень скончался после удара молнии, сообщают местные Telegram-каналы. Информацию подтвердили друзья мальчика.
Студент учился в Тайге в железнодорожном техникуме. В Березово он приехал к родителям, там же пошел гулять с друзьями. Когда ребята шли по дороге домой, началась гроза.
Молодому человеку оставалось дойти до дома около 30 метров, но в него попала молния. Очевидцы сообщили, что никто, кроме этого мальчика, не пострадал.
Родители, узнав о случившемся, вызвали скорую, но молодой человек скончался по дороге в больницу от остановки сердца.
«Знала его почти семь лет, хороший друг был. Соболезнования родным и близким», — написала его знакомая Анна в соцсетях.
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