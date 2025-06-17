В Петербурге возбудили дело против девушки, поджегшей паспорт

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Дело по статье о хулиганстве завели в Санкт-Петербурге в отношении девушки, поджегшей свой паспорт, а также документ ее знакомого, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее сообщалось, что полиция задержала 24-летнюю жительницу города на Неве, которая опубликовала видео, где запечатлено, как она умышленно сжигает свой паспорт, попутно нецензурно выражаясь. Злоумышленница также в видеоролике говорит «выезжайте за мной», предположительно, в адрес правоохранителей.
«Моими коллегами из Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ, в отношении девушки, которая умышленно подожгла свой паспорт, а также (документ — ред.) её знакомого», — написала Волк в своем Telegram-канале.
Официальный представитель МВД РФ отметила, что злоумышленница со знакомым, ставшим очевидцем противоправного деяния, задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. По словам Волк, проводится предварительное расследование.