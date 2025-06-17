В Петербурге возбудили дело против девушки, поджегшей паспорт

Ранее сообщалось, что полиция задержала 24-летнюю жительницу города на Неве, которая опубликовала видео, где запечатлено, как она умышленно сжигает свой паспорт, попутно нецензурно выражаясь. Злоумышленница также в видеоролике говорит «выезжайте за мной», предположительно, в адрес правоохранителей.