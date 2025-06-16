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Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю

Иран вновь наносит серию ракетных ударов по территории Израиля 16 июня. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на собственные источники. По данным агентства, речь идет о новой волне атак, начавшейся в ответ на продолжающиеся боевые действия между двумя странами.

Источник: Reuters

«Началась новая волна ракетных атак Ирана по территории Израиля», — говорится в сообщении иранского информационного агентства. Слова приводит РИА Новости.

В ночь на 13 июня Израиль объявил о начале масштабной военной операции против Ирана, обвинив Тегеран в создании скрытой военно-ядерной программы, находящейся на критической стадии. В результате авиаударов и действий диверсионных групп были атакованы атомные объекты, военное руководство, ведущие специалисты в сфере ядерной физики, а также авиабазы, системы противовоздушной обороны и установки с ракетами класса «земля-земля».

В ответ Тегеран отверг обвинения в разработке военного ядерного потенциала и начал регулярные ракетные обстрелы израильской территории, а также атаки с применением ударных беспилотников. Как отмечают иранские источники, целями ударов являются военные и промышленно-оборонные объекты Израиля. Обе стороны сообщают о росте числа попаданий по гражданской инфраструктуре и увеличении числа жертв среди мирного населения.

По официальным заявлениям израильских властей, в результате иранских атак погибли более 20 человек, еще свыше 600 получили ранения. Тегеран утверждает о свыше 220 погибших и более 1,8 тысячи пострадавших в результате действий Израиля.