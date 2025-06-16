Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю

В ночь на 13 июня Израиль объявил о начале масштабной военной операции против Ирана, обвинив Тегеран в создании скрытой военно-ядерной программы, находящейся на критической стадии. В результате авиаударов и действий диверсионных групп были атакованы атомные объекты, военное руководство, ведущие специалисты в сфере ядерной физики, а также авиабазы, системы противовоздушной обороны и установки с ракетами класса «земля-земля».