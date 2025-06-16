Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю

«Началась новая волна ракетных атак Ирана по территории Израиля», — говорится в сообщении иранского информационного агентства. Слова приводит РИА Новости.
В ночь на 13 июня Израиль объявил о начале масштабной военной операции против Ирана, обвинив Тегеран в создании скрытой военно-ядерной программы, находящейся на критической стадии. В результате авиаударов и действий диверсионных групп были атакованы атомные объекты, военное руководство, ведущие специалисты в сфере ядерной физики, а также авиабазы, системы противовоздушной обороны и установки с ракетами класса «земля-земля».
В ответ Тегеран отверг обвинения в разработке военного ядерного потенциала и начал регулярные ракетные обстрелы израильской территории, а также атаки с применением ударных беспилотников. Как отмечают иранские источники, целями ударов являются военные и промышленно-оборонные объекты Израиля. Обе стороны сообщают о росте числа попаданий по гражданской инфраструктуре и увеличении числа жертв среди мирного населения.
По официальным заявлениям израильских властей, в результате иранских атак погибли более 20 человек, еще свыше 600 получили ранения. Тегеран утверждает о свыше 220 погибших и более 1,8 тысячи пострадавших в результате действий Израиля.