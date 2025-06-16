Австрийская партия потребовала оценить влияние Зеленского на безопасность страны

В запросе отмечается, что визит Зеленского проходит на фоне обострения отношений между НАТО и Россией, усиления требований Украины в отношении военной помощи, а также общей нестабильности в Европе. По мнению АПС, эти обстоятельства требуют публичного разъяснения позиции правительства по вопросу соблюдения нейтралитета и гарантий безопасности для граждан страны.