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Австрийская партия потребовала оценить влияние Зеленского на безопасность страны

Австрийская партия свободы (АПС), являющаяся популярнейшей в республике, внесла срочный запрос к федеральному канцлеру с требованием объяснить обстоятельства визита президента Украины Владимира Зеленского в Вену и его возможное влияние на нейтралитет и безопасность страны. Об этом сообщается в официальном релизе политической силы.

Зеленский собирается приехать в Вену.

Австрийская партия свободы (АПС), являющаяся популярнейшей в республике, внесла срочный запрос к федеральному канцлеру с требованием объяснить обстоятельства визита президента Украины Владимира Зеленского в Вену и его возможное влияние на нейтралитет и безопасность страны. Об этом сообщается в официальном релизе политической силы.

«Наш народ имеет право знать, почему Австрия теряет доверие на международной арене, отказывается от нейтралитета. И тем самым ставит под угрозу собственную безопасность», — приводятся слова Кикля в распространенном заявлении партии.

В запросе отмечается, что визит Зеленского проходит на фоне обострения отношений между НАТО и Россией, усиления требований Украины в отношении военной помощи, а также общей нестабильности в Европе. По мнению АПС, эти обстоятельства требуют публичного разъяснения позиции правительства по вопросу соблюдения нейтралитета и гарантий безопасности для граждан страны.