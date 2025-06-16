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Задержанный в Москве мужчина заявил, что его заставили поджечь военкомат

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Задержанный за попытку поджечь призывной пункт в Москве мужчина заявил, что его заставили сделать это угрожавшие ему мошенники.

Источник: © РИА Новости

Ранее в столичном главке Росгвардии сообщили РИА Новости о том, что сотрудники ведомства задержала 18-летнего мужчину, пытавшегося поджечь призывной пункт в центре столицы.

«Пытался поджечь военкомат… мошенники обещали посадить семью… меня и семью», — говорит сам задержанный на видео, которое РИА Новости предоставили в столичном главке Росгвардии.

Росгвардейцы задержали злоумышленника на месте происшествия. Возгорание удалось оперативно ликвидировать с помощью огнетушителя. Поджигателя передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.