Задержанный в Москве мужчина заявил, что его заставили поджечь военкомат

Ранее в столичном главке Росгвардии сообщили РИА Новости о том, что сотрудники ведомства задержала 18-летнего мужчину, пытавшегося поджечь призывной пункт в центре столицы.
«Пытался поджечь военкомат… мошенники обещали посадить семью… меня и семью», — говорит сам задержанный на видео, которое РИА Новости предоставили в столичном главке Росгвардии.
Росгвардейцы задержали злоумышленника на месте происшествия. Возгорание удалось оперативно ликвидировать с помощью огнетушителя. Поджигателя передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.