Украина ночью массово атаковала РФ дронами, есть погибшие: онлайн-трансляция

Украинские боевики атаковали ряд российских регионов. Власти Курской области объявили о ракетной угрозе для местного населения. В Воронежской области также предупредили жителей об опасности атаки дронов. Известно о двух погибших жителях ЛНР. Подробности о мерах, предпринимаемых Россией для отражения очередной атаки со стороны Украины, — в онлайн-трансляции URA.RU.