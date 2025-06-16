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Украина ночью массово атаковала РФ дронами, есть погибшие: онлайн-трансляция

Украинские боевики атаковали ряд российских регионов. Власти Курской области объявили о ракетной угрозе для местного населения. В Воронежской области также предупредили жителей об опасности атаки дронов. Известно о двух погибших жителях ЛНР. Подробности о мерах, предпринимаемых Россией для отражения очередной атаки со стороны Украины, — в онлайн-трансляции URA.RU.

Жителей нескольких регионов России предупредили об опасности БПЛА.

Украинские боевики атаковали ряд российских регионов. Власти Курской области объявили о ракетной угрозе для местного населения. В Воронежской области также предупредили жителей об опасности атаки дронов. Известно о двух погибших жителях ЛНР. Подробности о мерах, предпринимаемых Россией для отражения очередной атаки со стороны Украины, — в онлайн-трансляции URA.RU.

01:19 Жителей Воронежской области предупредили об угрозе атаки беспилотных воздушных судов и призвало сохранять спокойствие. Об этом сообщило МЧС региона в экстренном предупреждении.