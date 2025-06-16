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Tasnim: Иран начал наносить новые ракетные удары по Израилю

По территории Израиля выпущены десятки ракет и дронов.

Источник: Аргументы и факты

Иранские вооружённые силы возобновили ракетные атаки по объектам, расположенным в пределах израильской территории. Об этом стало известно из сообщения иранского информационного агентства Tasnim.

В операции задействованы Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — элитного подразделения иранской армии. Они осуществляют массированный комбинированный удар, используя как ракеты, так и беспилотные летательные аппараты.

Сообщается, что по территории Израиля выпущены десятки ракет и дронов, что свидетельствует о масштабности проводимой операции.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля ударила по штаб-квартире иранского государственного телевидения во время выпуска новостей.