NYT: Украина начала реализацию сделки с США по своим ресурсам

Украина начала реализовывать сделку с США.
Украинские власти утвердили первые меры, направленные на запуск освоения одного из месторождений лития на территории страны. Это стало первым практическим шагом в реализации соглашения о сотрудничестве в сфере недропользования, заключенного с Соединенными Штатами. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух представителей украинского правительства.
«Украина делает первый шаг к заключению минеральной сделки с США. Правительство пытается показать американской администрации, что оно может выполнить соглашение», — передает NYT.
Согласно имеющейся информации, кабинет министров Украины одобрил подготовку рекомендаций по организации конкурса на право разработки месторождения «Добра». Оно определено как приоритетное в рамках нового стратегического партнерства по критически важным полезным ископаемым.
Среди потенциальных претендентов на участие в тендере рассматривается консорциум, в который входят энергетическая компания TechMet (частично контролируемая правительством США), а также американский предприниматель Рональд Лаудер, близкий к президенту Дональду Трампу. С 2023 года они выступают за предоставление доступа к разработке месторождения «Добра».
В соответствии с достигнутыми договоренностями, 50% прибыли от добычи полезных ископаемых будет направляться в совместный инвестиционный фонд США и Украины. Эти средства предполагается использовать для дальнейших вложений в украинскую экономику, при этом американская сторона сохранит свою долю прибыли. Дональд Трамп охарактеризовал такую модель как способ «возврата оказанной помощи».