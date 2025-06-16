NYT: Украина начала реализацию сделки с США по своим ресурсам

Украинские власти утвердили первые меры, направленные на запуск освоения одного из месторождений лития на территории страны. Это стало первым практическим шагом в реализации соглашения о сотрудничестве в сфере недропользования, заключенного с Соединенными Штатами. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух представителей украинского правительства.