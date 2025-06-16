Заключённые сбежали из тюрьмы на западе Тегерана

Иранские оппозиционные каналы сообщают о массовом побеге из тюрьмы, расположенной в западной части Тегерана.
На опубликованных роликах, снятых возле центральной тюрьмы Дизелабад, видно, как по шоссе стремительно движутся люди.
СМИ полагают, что это заключённые, воспользовавшиеся хаосом после ударов по исправительному учреждению. По одной версии, охрана в панике не смогла их задержать; по другой — в здание якобы попала ракета, что спровоцировало бунт и последующий побег.
Эскалация между Израилем и Ираном продолжается с 13 июня. Тель-Авив объявил о военной операции против Тегерана, мотивировав это тем, что Иран якобы приблизился к созданию ядерного оружия. Иран эти обвинения отверг и ответил массированным пуском сотен баллистических ракет по израильской территории.