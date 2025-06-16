Силы ПВО уничтожили 51 БПЛА за три с половиной часа над Белгородской областью

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в результате удара вражеской армии в Елабуге погиб один человек, еще 13 жителей региона пострадали. Позже передали, что в результате атаки дронов на промышленную зону в Елабужском районе число жертв возросло до двух.