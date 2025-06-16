Силы ПВО уничтожили 51 БПЛА за три с половиной часа над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны вечером в понедельник, 16 июня, сбили 51 беспилотник ВСУ над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
— С 20:00 до 23:30 по московскому времени дежурными средствами ПВО был уничтожен 51 украинский БПЛА над Белгородской областью, — сказано в Telegram-канале ведомства.
В результате атаки украинских беспилотников по территории Татарстана пострадали 16 человек, среди них трое детей и 13 взрослых. Об этом 16 июня сообщили в экстренных службах.
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в результате удара вражеской армии в Елабуге погиб один человек, еще 13 жителей региона пострадали. Позже передали, что в результате атаки дронов на промышленную зону в Елабужском районе число жертв возросло до двух.
Российские силы ПВО в ночь на 16 июня уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов, принадлежавших Вооруженным силам Украины.