Guardian назвала страну, которая будет самой мощной к 2035 году

«К 2035 году Китай станет самой могущественной страной в мире, поскольку доверие к США падает. Уровень доверия к китайскому лидеру Си Цзиньпину вырос на четыре пункта и составил 16%, а мнения австралийцев о том, кто является более надежным партнером — Си Цзиньпин или Трамп, разделились поровну», — сообщает издание со ссылкой на последние исследования.