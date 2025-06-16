Guardian назвала страну, которая будет самой мощной к 2035 году

Ожидается, что Китай будет играть более доминирующую роль на мировой арене.
Большинство жителей Австралии полагают, что к 2035 году Китай займет позицию ведущей мировой державы. При этом уровень доверия к Соединенным Штатам продолжает снижаться, пишет Guardian.
«К 2035 году Китай станет самой могущественной страной в мире, поскольку доверие к США падает. Уровень доверия к китайскому лидеру Си Цзиньпину вырос на четыре пункта и составил 16%, а мнения австралийцев о том, кто является более надежным партнером — Си Цзиньпин или Трамп, разделились поровну», — сообщает издание со ссылкой на последние исследования.
Согласно докладу аналитического центра за 2025 год, лишь 25% опрошенных заявили о доверии к политике президента Дональда Трампа в сфере международных отношений. Годом ранее уровень доверия к Джо Байдену составлял 46%.
Как писало URA.RU, Китай разделил позицию России по украинскому вопросу. В стране считают, что для разрешения конфликта требуется устранение его основных причин. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко. Ранее КНР попросила Украину обеспечить законные права ее граждан на территории страны, пишет RT.