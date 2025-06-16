Минобороны: За 3,5 часа над Белгородской областью уничтожен 51 БПЛА

Украинские боевики нанесли ряд ударов по российскому приграничью. Так, вечером 16 июня целью Киева стала Белгородская область. О ликвидации 51 украинского беспилотника уведомили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
По данным МО, все дроны перехвачены в течение трех с половиной часов. Удары наносились с 20:00 до 23:30. О последствиях на земле и раненых не сообщалось.
Об атаках на другие российские области также нет информации. Известно, что угроза беспилотных налетов объявлена, в том числе, в Липецком регионе.