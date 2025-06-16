Над Белгородской областью сбили 51 беспилотник ВСУ за 3,5 часа

«Дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над территорией Белгородской области», — указано в сообщении Министерства в Telegram-канале.
Согласно заявлению губернатора области Вячеслава Гладкова, в результате удара ранена мирная жительница села Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа. Дрон сдетонировал на территории частного домовладения. С баротравмой бригада скорой доставляет пострадавшую в городскую больницу № 2 города Белгорода.
Ранее Life.ru сообщал, что в городе Шебекино в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель. Снаряд ударил по коммерческому объекту. К несчастью, от полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.