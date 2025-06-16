Минобороны: над Россией сбит 51 беспилотник ВСУ за вечер 16 июня

В тот же вечер украинские формирования предприняли массированную атаку на ряд российских регионов. Власти Курской области объявили угрозу и призвали жителей соблюдать меры безопасности. В Воронежской области местных жителей также предупредили о возможных атаках беспилотников. В результате обстрелов на территории Луганской Народной Республики погибли два мирных жителя, уточнили региональные власти. Подробности — в прямой трансляции URA.RU.