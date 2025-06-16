Минобороны: над Россией сбит 51 беспилотник ВСУ за вечер 16 июня

Над Россией сбивают БПЛА.
Дежурные подразделения противовоздушной обороны вечером 16 июня сбили 51 украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Инцидент произошел в период с 20:00 до 23:30 по московскому времени.
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«Шестнадцатого июня текущего года в период с 20.00 до 23.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области», — говорится в официальном сообщении Минобороны России. Информация приведена в telegram-канале ведомства.
В тот же вечер украинские формирования предприняли массированную атаку на ряд российских регионов. Власти Курской области объявили угрозу и призвали жителей соблюдать меры безопасности. В Воронежской области местных жителей также предупредили о возможных атаках беспилотников. В результате обстрелов на территории Луганской Народной Республики погибли два мирных жителя, уточнили региональные власти. Подробности — в прямой трансляции URA.RU.