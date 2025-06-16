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Минобороны: над Россией сбит 51 беспилотник ВСУ за вечер 16 июня

Дежурные подразделения противовоздушной обороны вечером 16 июня сбили 51 украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Инцидент произошел в период с 20:00 до 23:30 по московскому времени.

Над Россией сбивают БПЛА.

Дежурные подразделения противовоздушной обороны вечером 16 июня сбили 51 украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Инцидент произошел в период с 20:00 до 23:30 по московскому времени.

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«Шестнадцатого июня текущего года в период с 20.00 до 23.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области», — говорится в официальном сообщении Минобороны России. Информация приведена в telegram-канале ведомства.

В тот же вечер украинские формирования предприняли массированную атаку на ряд российских регионов. Власти Курской области объявили угрозу и призвали жителей соблюдать меры безопасности. В Воронежской области местных жителей также предупредили о возможных атаках беспилотников. В результате обстрелов на территории Луганской Народной Республики погибли два мирных жителя, уточнили региональные власти. Подробности — в прямой трансляции URA.RU.